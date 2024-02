Vereador Bira conquista van para transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodiálise

Crédito: Divulgação

Na última quarta-feira, 21, o vereador Ubirajara Teixeira, o Bira (PSD), esteve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), onde se reuniu com a Deputada Estadual, Dani Alonso (PL).

Na ocasião, Bira levou as demandas da população de São Carlos e conquistou, emenda parlamentar junto a Dani Alonso e ao Deputado Federal, Capitão Augusto (PL), no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que deverão ser utilizados pela Secretaria Municipal da Saúde para aquisição de uma van para transporte de pacientes da rede municipal que realizam tratamento de hemodiálise em cidades vizinhas.

“Estivemos em Brasília logo na volta do recesso dos deputados, onde nos reunimos com diversos parlamentares e em especial com o Capitão Augusto, que entendeu as necessidades de São Carlos, atendeu nosso pedido e, logo viemos ao gabinete da deputada Dani Alonso, que também ajudou com esse recurso para podermos levar essa van que trará mais conforto para os pacientes que precisam se deslocar às cidades vizinhas para tratamento de hemodiálise” - disse Bira.

Este recurso deverá ser pago ao Município de São Carlos até julho do ano corrente e é mais uma conquista do mandato do Vereador Bira na área da saúde, uma vez que o parlamentar já conseguiu através de sua atuação juntos a deputados estaduais e federais, duas ambulâncias que foram entregues a São Carlos em 2022 e também uma ambulância de suporte avançado, entregue ao SAMU no ano de 2023.

“Estamos em contato com o Governo do Estado, Governo Federal, Senadores e Deputados desde o primeiro dia do nosso mandato e Graças a Deus, já conquistamos duas ambulâncias, uma USA para o SAMU, agora mais esta van que vai ajudar muito a saúde, além de diversos outros recursos que já foram entregues e estão sendo usados em benefício de São Carlos.” - finalizou o vereador.

