UPA Santa Felícia recebe computadores através de emenda do vereador Elton Carvalho

Crédito: Divulgação

O vereador e presidente da Comissão de Saúde Elton Carvalho (PSB) recebeu na manhã desta sexta-feira, 24, na UPA Santa Felícia quatro computadores adquiridos através de emenda parlamentar de sua autoria.

No total, foram destinados R$ 10 mil com o objetivo de efetuar a informatização do processo de atendimento da UPA com foco na otimização do acolhimento.

“A ideia é que quando a pessoa chegue a UPA, com informações básicas seja possível buscar seu histórico de atendimentos, direcionando rapidamente para o acolhimento. Em breve daremos início a segunda etapa para que, desde o acolhimento até a tela do computador do médico, o prontuário do paciente esteja disponível. Será um grande avanço para a modernização do atendimento nas UPAs em São Carlos”, disse Elton.

O supervisor da UPA Santa Felícia Mecias Pepi destaca a importância deste procedimento e o que mudará com a informatização:

“Eu agradeço ao vereador Elton por atender minha solicitação. É um passo importante, porém, trata-se de um projeto piloto. Nossa ideia é concluir a segunda etapa e, caso seja bem-sucedida, por que não expandir para as outras UPAs?”, afirmou Pepi. “Sou totalmente favorável a modernização e utilização de tecnologia para melhorar e agilizar o atendimento na saúde pública de São Carlos”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também