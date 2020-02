Sérgio Rocha quer recolhimento de inservíveis descartados pelas ruas da cidade

Rocha: “A limpeza urbana reflete nas condições de saúde e desenvolvimento do município” - Crédito: Divulgação

O vereador Sérgio Rocha (PTB) esteve nesta semana no bairro Jardim Ipanema atendendo ao chamado de moradores do local que reclamam do acúmulo de inservíveis, principalmente no canteiro central da rua Miguel Petrucelli. O parlamentar pontuou que essa é uma reclamação recorrente e que o problema também ocorre em outros bairros.

“A limpeza urbana reflete nas condições de saúde e desenvolvimento do município. Epidemias como a da dengue, da chikungunya e do zika-vírus podem ser evitadas se for realizado o devido asseio de nossa cidade”, argumentou o vereador.

Sérgio Rocha ainda pontuou que é dever do Município de fiscalizar, limpar e de proporcionar áreas adequadas ao descarte de pequenas quantidades de entulhos e inservíveis. No entanto, há diversas calçadas, canteiros, terrenos e ruas tomadas por entulho e a população reclama da falta de fiscalização e abandono.

O parlamentar já protocolou na Câmara Municipal uma indicação apontando à Prefeitura a necessidade do recolhimento de inservíveis e limpeza no Jardim Ipanema e em outros locais necessários. O documento também pede que sejam colocadas placas informando as penalidades do descarte irregular e quais locais são adequados ao descarte.

