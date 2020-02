Sérgio Rocha pede agilidade na obra de ligação da Avenida Morumbi com Avenida Dr. Heitor José Reali

Sérgio Rocha: pedido de agilidade em ligação da Avenida Morumbi à Avenida Dr. Heitor José Reali - Crédito: Divulgação

O vereador Sérgio Rocha apresentou na Câmara Municipal uma moção de apelo à Prefeitura para que a obra que liga a Avenida Morumbi, no Jardim Cruzeiro do Sul, à Avenida Dr. Heitor José Reali, no Cedrinho (região sul da cidade) venha a ser realizada com agilidade. “É importante que na região haja outra opção de travessia da linha do trem”, argumenta.

A obra tem sido cobrada há mais de quatro anos com indicações elaboradas pelo vereador Sérgio Rocha desde a gestão anterior. Segundo ele, o objetivo é reduzir o fluxo de veículos no CDHU e criar uma alternativa de acesso ao centro da cidade, bem como desafogar o trânsito no pontilhão da praça Itália.

Sérgio Rocha afirma que os moradores estão na expectativa de que a obra possa ser feita ainda este ano para desafogar o trânsito da região e permitir à população mais uma alternativa de acesso.

