Sergio Rocha cobra ações da Prefeitura para conter voçoroca no Jardim Munique

O vereador Sergio Rocha (PTB) apresentou uma moção manifestando apelo a Prefeitura para que tome providências e realize as ações necessárias para conter área de erosão que avança em direção às residências no Jardim Munique.

Segundo o vereador, seu gabinete tem recebido reclamações no último mês de moradores do Jardim Munique sobre uma cratera que se abriu no bairro e avança em direção das residências.

Segundo a percepção dos moradores, o problema está relacionado a tubulações da Rua Hermano Bonfim da Silva, que dispensam água no local e, além de contribuírem com o mau cheiro, criou e vem fazendo aumentar uma voçoroca.

Sergio afirma que os moradores já comunicaram a Prefeitura e também a imprensa, contudo até o momento não foi efetuado nenhum reparo no local. “As chuvas neste período tem agravado o problema, a cratera já tem mais de 20 metros de comprimento e 6 metros de profundidade, e pode aumentar ainda mais”, declarou o vereador.

