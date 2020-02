Secretaria de Saúde apresenta relatórios em audiência pública

Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal realizou na manhã desta quinta-feira, 27, na Sala das Sessões do Edifício Euclides da Cunha uma audiência pública para a apresentação dos relatórios da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) referentes ao 3º quadrimestre do exercício de 2019, conforme determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

A audiência, presidida pelo vereador Elton Carvalho, presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social (CSPS) da Câmara Municipal, contou com presença do secretário municipal de Saúde, Marcos Palermo; da chefe de Gabinete da SMS, Vanessa Barbuto; da diretora do Departamento de Gestão Administrativa e Financeira, Izaulina Jacomazzi; da diretora do Departamento de Cuidado Ambulatorial, Denise Braga; do diretor do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar, Fausto Sposito; e da diretora do Departamento de Gestão de Vigilância e Saúde, Crislaine Mestre. Compareceram também vereadores e assessores parlamentares.

Os representantes da SMS apresentaram dados referentes à execução financeira e à produção das unidades de Saúde do município, mostrando o valor investido em cada atividade da pasta e a quantidade de consultas, procedimentos e cirurgias realizados. A Secretaria também fez uma análise de quais metas presentes no planejamento para o ano de 2019 foram atingidas. Ao final da audiência, os funcionários da SMS responderam perguntas dos vereadores e do público presente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também