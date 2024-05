São Carlos assina convênios no valor total de r$ 1 milhão com o Governo do Estado

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos está entre os 219 municípios que assinaram na manhã desta quinta-feira, 9, no Palácio dos Bandeirantes, novos convênios com o Governo do Estado, desta vez referentes a emendas e indicações parlamentares.

O município foi contemplado com dois convênios, sendo um referente a emenda de R$ 500 mil destinada pela deputada estadual Leci Brandão (PC do B) para recapeamento das ruas Marechal Deodoro (trecho entre rua Germano Fher e rua Frederico Manzini), na Vila Faria e outro também no valor de R$ 500 mil de emenda destinada pela deputada Thainara Faria (PT) para obra de drenagem e saneamento com implantação de rede de galerias de água pluviais e dissipadores no córrego Água Quente.

“Em nome do prefeito Airton Garcia agradeço o governador Tarcísio de Freitas pela liberação dos convênios e as deputadas pela destinação das emendas. Esses recursos vão se juntar aos que já estamos investindo na infraestrutura da cidade, na recuperação asfáltica, nas obras de drenagem e contra enchentes. Hoje os municípios contam com as emendas porque sobram poucos recursos para investimentos, mas mesmo assim em São Carlos conseguimos aumentar esse percentual”, disse Netto Donato, secretário de Governo.

Ano passado a deputada estadual Leci Brandão destinou R$ 200 mil para o desenvolvimento de projetos e programas de saúde da população negra do município de São Carlos.

