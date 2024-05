Santa Casa receberá R$ 167 mil de emenda do vereador Rodson Magno

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Conforme noticiado anteriormente, o vereador Rodson Magno concretizou a promessa de repasse de emenda para a Santa Casa. Nesta última quinta-feira (23), o vereador visitou a instituição para entregar um ofício oficializando a transferência do valor de R$ 167 mil.

Durante a visita, o vereador Rodson Magno expressou sua satisfação com a contribuição para a instituição afirmando que esse é um trabalho essencial para qualquer vereador. “Temos emendas parlamentares e acredito que quase metade delas deve ser destinada à saúde. Escolhi a Santa Casa pelo excelente trabalho que realiza, atendendo toda a nossa população de São Carlos. Com esta emenda, esperamos proporcionar mais conforto e tranquilidade. Além disso, me comprometo a buscar mais recursos junto aos deputados federais e estaduais para nossa cidade”, afirmou.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, destacou a importância dos recursos e agradeceu o empenho do vereador. “Esses recursos são de extrema importância para a nossa instituição. Agradecemos ao vereador Rodson pelo apoio e pelo reconhecimento do trabalho que realizamos aqui na Santa Casa. Esses investimentos nos ajudarão a melhorar ainda mais a qualidade do atendimento que oferecemos à comunidade”, disse o provedor.

Leia Também