Roselei pede e Secretaria se compromete a providenciar melhorias para escolas de Santa Eudóxia

O vereador Roselei Françoso (REDE) foi procurado, na manhã desta quarta-feira (19) na Câmara Municipal, pelo avô de um aluno do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Dionísio da Silva, de Santa Eudóxia, para que intermediasse junto à Secretaria Municipal de Educação o problema com a infraestrutura da escola.

“O Antônio Maurício me procurou para pedir apoio quanto à falta de mesas e cadeiras no Cemei Dionísio da Silva”, explica Roselei. Logo após receber a demanda, o vereador telefonou para o secretário de Educação, Nino Mengatti, que se comprometeu a acionar e enviar a equipe Pedagógica e de Manutenção para o distrito.

“O secretário Nino disse que os servidores da Educação irão para Santa Eudóxia atender da melhor forma possível a demanda das duas escolas municipais”, explicou Roselei. De acordo com o vereador, o Cemei Dionísio da Silva abrigou uma sala do Cemei José de Brito Castro, que também funciona no distrito. “Foi uma reorganização feita no próprio distrito para atender toda a demanda escolar, mas vamos indicar à Secretaria a possibilidade de ampliação do Cemei José de Brito Castro ainda este ano”, explicou.

Para Roselei, o ideal é que esse tipo de deficiência não ocorresse, mas, por outro lado, o importante é que uma solução já foi encaminhada e que todos os jovens serão atendidos. “No início do ano letivo sempre é preciso acomodar algumas situações”, ressalta.

Antônio Maurício, que há 40 anos vive em Santa Eudóxia, disse que fez questão de procurar o vereador. “Como eu conheço o Roselei desde criança tomei a liberdade de procurá-lo porque ele sempre nos apoia nas questões do distrito”, observou. “Como vereador, atuo na cidade toda, mas sou de Santa Eudóxia e Água Vermelha e muito ligado à Educação, portanto é um prazer colaborar para essa solução”, frisou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também