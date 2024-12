Roselei conquista R$ 150 mil para iniciar trabalhos com o Canabidiol para fins medicinais em São Carlos

Roselei com o deputado Caio França que é o autor da Lei Estadual que inclui a cannabis medicinal no SUS Paulista -

Autor do Projeto da Lei Municipal que institui a política municipal de uso de cannabis para fins medicinais e distribuição gratuita de medicamentos prescritos a base da planta inteira e de componentes isolados, que contenham em sua fórmula as substâncias “Canabidiol” (CBD) e/ou “Tetrahidrocanabinol” (THC) e demais canabinoides do extrato integral de Cannabis nas unidades de saúde pública municipal e privadas, conveniadas ao SUS no âmbito do município de São Carlos, o vice-prefeito eleito Roselei Françoso (MDB), esteve na última quinta-feira, 19, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e visitou o gabinete do Deputado Estadual Caio França (PSB), autor da Lei Estadual 17.618/23 que inclui a cannabis medicinal no SUS Paulista.

Na ocasião, Roselei recebeu do Deputado o valor de R$ 150 mil em emenda parlamentar, para iniciar os trabalhos com o Canabidiol para fins medicinais em São Carlos. “Não tenho dúvidas que com esse trabalho em conjunto, conseguiremos ajudar no tratamento de dezenas de síndromes, algumas já autorizadas pelo governo do estado de São Paulo e fruto da Lei de autoria do Deputado Caio França” ressaltou Roselei .

O vice-prefeito enalteceu o impacto positivo que uma legislação especifica pode ter na vida das pessoas. “Às vezes, uma única lei pode fazer toda a diferença para aqueles que mais precisam. Um exemplo disso é a iniciativa do Deputado Caio França em apoiar projetos de pesquisa e tratamentos inovadores, como o uso do Canabidiol para fins medicinais. Esse tipo de apoio é fundamental para garantir que novas possibilidades terapêuticas sejam exploradas e que mais pacientes tenham acesso a tratamentos eficazes. Além disso, ao investir em pesquisas e projetos de saúde, como o trabalho com o Canabidiol, estamos contribuindo para o avanço da ciência e da medicina. Novas descobertas podem surgir, novos tratamentos podem ser desenvolvidos e, assim, melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. A atitude do Deputado Caio França em apoiar essas iniciativas mostra o compromisso com a saúde e o bem-estar da população”, finalizou Roselei.

