Rodson visita Caixa Econômica Federal de Piracicaba

Crédito: Divulgação

Na tarde de quinta-feira, 7, o Presidente da Progresso e Habitação de São Carlos (Prohab) Rodson Magno, juntamente com a Diretora do Departamento de Projetos da Prohab, Giovana Gobatto Balanco e as estagiárias do Departamento de Projetos, Ana Clara Simões Moro e Raíssa dos Santos Silva, visitaram a Caixa Econômica Federal de Piracicaba, onde reuniram-se com a Equipe de Engenharia.

Neste encontro foram abordados assuntos sobre as portarias 724, 725, 727 do Ministério das Cidades e sobre a seleção que foi realizada da área do Santa Felícia, onde foram dadas orientações para o prosseguimento do processo e assinatura do contrato para o início das construções em 2024 das moradias populares que se enquadram no Programa Minha Casa Minha Vida.

Segundo Rodson, existem algumas possíveis soluções para minimizar o déficit habitacional no nosso município. “Estou trabalhando muito para a construção das moradias populares, pois em São Carlos existem muitas pessoas de baixa renda que sonham em adquirir sua casa própria”, finaliza o Presidente da Prohab.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também