Rodson participa de formatura do Proerd

Crédito: Divulgação

Na noite da última terça-feira, 28, o vereador Rodson Magno esteve presente na solenidade de formatura do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), representando a Câmara Municipal de São Carlos, que aconteceu no Ginásio de Esportes do Sesc. O Proerd é uma iniciativa conjunta entre as Polícias Militares, escolas e famílias, com o objetivo de prevenir o abuso de drogas e a violência. Durante o evento, foram entregues prêmios aos participantes, reconhecendo o comprometimento e dedicação dos alunos.

Essa participação do vereador demonstra o seu apoio e engajamento em programas educacionais voltados para a segurança e bem-estar da comunidade de São Carlos. “É importante estarmos envolvidos em iniciativas como o Proerd, podendo contribuir para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis”, completa Rodson.

