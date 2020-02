Rodson faz apelo à Prefeitura para conserto de cratera na rua São Paulo com a Alfredo Maffei

O vereador fez questão de entrar na cratera causada pelas chuvas para demonstrar a gravidade da erosão - Crédito: Divulgação

O vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) esteve na tarde desta sexta-feira, 14, visitando o cruzamento da rua São Paulo com a avenida Comendador Alfredo Maffei, onde constatou a necessidade da Prefeitura consertar a cratera que se formou na ponte do Córrego do Gregório devido às últimas fortes chuvas ocorridas em janeiro.

O vereador fez questão de entrar na cratera causada pelas chuvas para demonstrar a gravidade da erosão, pois ali também existem diversas galerias de água que terão que ser totalmente refeitas.

“É certo que com as recentes chuvas houve muitos estragos na cidade, como desmoronamentos das encostas de córregos, abertura de buracos, mas já foram intensificados os trabalhos e nesse local nada foi feito ainda. Faço apelo aos setores competentes que deem uma atenção para esse local, que está muito perigoso, pois o chão está oco e há um grande fluxo de veículos”, completou o vereador.

