Rodson convida população para a reinauguração da Fábrica de Artefatos de Cimento e Usina de Reciclagem de Resíduos

Crédito: Divulgação

O presidente da Prohab, Rodson Magno, convida toda a população para a reinauguração da Fábrica de Artefatos de Cimento e da Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil (FAC/URE) “Roberto Carlos Martinez”, que será amanhã, 27, a partir das 9h, na Avenida Ayrton Salvador Leopoldino Júnior, 1586, no Conjunto Habitacional Waldomiro Lobbe Sobrinho.

De acordo com Rodson, a URE pretende processar 250 toneladas por dia de resíduos sólidos que resultam da construção civil, e produzir bica corrida, pedras números 1 e 2 e areia.

“Uma cláusula do Plano Diretor determina que todo o resíduo de construção civil da nossa cidade tem que ser levado para a FAC/URE, portanto, a partir da próxima semana todos os caçambeiros podem levar os resíduos. O principal benefício da reativação da FAC/URE, é limpar a cidade com a retirada dos resíduos da construção civil, pois as pessoas jogam restos de tijolos, cimentos, enfim, tudo agora será processado na fábrica, passarão por modelagem e serão transformados em bancos, mesa tampão para cemitério, pisos intertravados e bloquetes. É para isso que estamos trabalhando muito e em breve deve estar 100% em funcionamento”, completou o Presidente da Prohab.

Segundo Anselmo José de Campos Oliveira, Diretor da FAC/URE, a Prohab promoveu uma reforma completa em todos os prédios e máquinas, com fechamento por alambrados em volta de toda a planta e readequação elétrica desde o transformador de entrada até os quadros de comandos das máquinas.

Para a operacionalização também foi reafirmado o compromisso com a Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel de Amparo ao Preso (Funap), ao utilizar mão de obra de pessoas do sistema prisional, promovendo a ressocialização e um aprendizado profissional aos reeducandos da Penitenciária 1 de Itirapina.

É importante destacar que a Usina de Reciclagem de Entulhos da Prohab já foi considerada modelo no tratamento de resíduos da construção na Rio + 20, a Conferência da Organização das Nações Unidas, maior evento mundial para discutir Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, além da cidade receber um certificado pela prática desenvolvida em gestão sustentável. O trabalho da Usina também foi uma das 30 experiências selecionadas em 2012 para receber o prêmio “Boas Práticas em Sustentabilidade Ambiental Urbana” do Ministério do Meio Ambiente.

