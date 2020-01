Reunião define candidatura majoritária do Republicanos São Carlos

Crédito: Divulgação

A executiva local do Republicanos se reuniu quarta-feira, 29, com o presidente estadual da legenda, Sérgio Fontellas, no gabinete da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Mapeando e estudando vários problemas da Capital da Tecnologia, este encontro definiu a pré-candidatura do publicitário Sérgio Ferrão, ao cargo de prefeito. "Após muito debate, nós concluímos que este é o momento certo para o Republicanos demarcar suas propostas em nosso amado município", abalizou o presidente do partido em São Carlos, vereador Edson Ferreira.

Dentro do projeto do partido de apresentar candidatura própria em cidades com mais de 200 mil habitantes, o presidente Fontellas elogiou o perfil do escolhido pela executiva são-carlense. "O Ferrão se encaixa como uma luva na ideologia republicana que estamos apresentando ao país, com nossos administradores e legisladores, como o vice-presidente do Congresso Nacional, Marcos Pereira", comparou.

A proposta de Ferrão é traçar um efetivo plano de metas, apuração de dados e organização de eventos coordenando suas etapas e acompanhando todo processo contábil. Em sua visão, o controle de gastos é fundamental para a saúde administrativa da Prefeitura. O pré-candidato reconhece a importância do Estado respeitando todos os setores da sociedade civil e organizada. "Nosso maior diferencial é virar a chave dos interesses, onde o desejo da maioria se sobressai aos negócios de meia dúzia de empresários", detalhou o pré-candidato. "A partir de agora é sentar, conversar e estudar uma cidade com mais proteção social e inteligência urbana", complementa.

