Raquel Auxiliadora protocola moção manifestando apoio à redução da jornada 6x1

Raquel Auxiliadora - Crédito: divulgação

A vereadora Raquel Auxiliadora (PT) protocolou na Câmara Municipal de São Carlos uma moção manifestando apoio ao Projeto de Emenda Constitucional que dispõe sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil. O projeto, que tramita na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, é de autoria da Deputada Federal Erika Hilton (PSOL).

Na moção, Raquel sustenta que uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS) comprova que o trabalhador que frequentemente faz horas extras e passa mais tempo do que deveria no trabalho sofre com a fadiga, cansaço, Acidente Vascular Cerebral (AVC), doenças cardíacas, acidentes fatais entre outras. Isso leva a uma perda das habilidades cognitivas que impacta na atividade e consequentemente causa a baixa produtividade.

Além disso, a vereadora do PT frisa que o trabalho em excesso, além das doenças e sequelas, mata cerca de 750 mil pessoas, segundo dados da OMS, e o Brasil está na faixa de países que têm até 4% da população exposta a longas jornadas de trabalho (55 horas ou mais por semana).

A vereadora apoia o movimento que defende, além do fim da escala 6x1, uma jornada de trabalho de 4 x 3 já adotadas em outros países.

Raquel Auxiliadora solicitou ainda que seja dada ciência da moção ao Governo Federal, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, à Deputada Federal Erika Hilton, ao vereador Rick Azevedo, à CUT do Estado de São Paulo, à Central Única dos Trabalhadores, ao Ministério do Trabalho e ao Ministério das Relações Institucionais.

