PSDB desmente boatos e confirma Netto Donato como pré-candidato a prefeito em São Carlos

Ao centro, Netto Donato. À esquerda, o coordenador Leandro Santos e à direita, Marco Vinholi, presidente estadual do PSDB - Crédito: Divulgação

Nos últimos dias informações veiculadas em órgãos de imprensa de São Carlos dariam conta que a cúpula estadual do PSDB teria convidado o atual prefeito de Ibaté, José Parella, para ser pré-candidato ao Executivo de São Carlos nas eleições deste ano.

Tais informações causaram um certo constrangimento, uma vez que Netto Donato que deixou o MDB no ano passado e passou a integrar as fileiras tucanas era então o pré-candidato do partido na cidade.

Diante de tais informações, o São Carlos Agora buscou informações junto ao presidente estadual do partido e Secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi e ao coordenador regional e prefeito de Santa Rita do Passa Quatro, Leandro Luciano dos Santos no intuito de confirmar tais informações. Ambos foram taxativos em afirmar que tudo não passa de boato.

“Não sei de onde partiu isso”, resumiu Vinholi, ao se referir a uma possível pré-candidatura de Parella.

Já o coordenador regional do PSDB salientou que o partido não

trabalha com boatos e sim com metas e resultados para o melhor para São Carlos. “O melhor para São Carlos é o Netto. O Governo e a Axecutiva Estadual sabem disso e ele se encaixa no novo PSDB”, argumentou Leandro. “As informações sobre Parella não procedem. Nosso pré-candidato é Netto Donato com aval de Marco Vinholi e João Dória. Sem se esquecer de Lobbe Netto que irá nos ajudar para colocar São Carlos nos trilhos e ao lado do governo do Estado”, salientou. “São Carlos é cidade modelo, polo científico e precisa de um governo junto com o Estado, na mesma linhagem. Vou ajudar o Neto e vai ganhar aí! Tenho certeza”.

SABER LIDAR

Indagado sobre tais boatos, Netto mostrou tranquilidade e garantiu que não se preocupou com tais comentários que circularam em São Carlos. “Isso é normal na política e temos que saber lidar com situações e notícias veiculadas na imprensa. Mas trabalhamos de acordo com as linhas traçadas pela presidência estadual do partido. Sou o pré-candidato e tenha trabalhado com o grupo do PSDB para as próximas eleições no sentido se apresentar a melhor proposta possível para os eleitores são-carlenses”, disse, salientando que o vice será definido somente na convenção do partido que deve ser em junho ou julho.

ENCHENTES

Netto aproveitou a oportunidade para agradecer ao secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi e governador João Dória que homologaram quinta-feira, 30, o decrete que reconhece São Carlos em situação de emergência devido a trágica enchente do dia 12 quando ocorreram muitos danos na cidade e 123 comerciantes foram atingidos na baixada do Mercado e Rotatória do Cristo.

“É importante, pois a partir daí, o município poderá pleitear recursos no Estado e na União, em um trabalho conjunto com prefeitura, vereadores e sociedade civil para buscar recursos em prol da melhoria de São Carlos”, finalizou.

