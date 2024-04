Projeto de lei cria o Dia do Skate em São Carlos

Dia do Skate - Crédito: SCA

O projeto de lei nº 182 que inclui no calendário oficial de eventos de São Carlos o dia do Skate foi aprovado na sessão desta terça-feira (16) por unanimidade dos vereadores. A aprovação foi comemorada pelos membros do grupo são-carlense Skate Sanca Crew que marcaram presença na sessão ordinária.

A skatista Carina de Almeida afirmou que o skate é um estilo de vida que faz parte da cultura. "Para quem não sabe o skate agora é um esporte olímpico, mas o skate sempre foi um esporte que sofreu preconceito e esse dia é pra lembrar que andar de skate faz parte da cultura, é lazer, incentivo a socialização", declarou.

O dia do Skate será comemorado no município no dia 21 de junho, data marcada pelo Dia Mundial do Skate. O projeto de lei foi criado pelos próprios skatistas e apresentado na Câmara pela vereadora Raquel Auxiliadora.

Leia Também