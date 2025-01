Presidente da câmara nomeia vereadores para comissões permanentes

Sessão da Câmara - Crédito: SCA

Em sessão ordinária realizada nesta terça-feira (21) na Câmara Municipal de São Carlos, o presidente do Legislativo, o vereador Lucão Fernandes, nomeou, após votação, os vereadores para as comissões permanentes.

Ao todo, foram nomeados membros para as 10 comissões.

O que são Comissões Permanentes?

As Comissões Permanentes são órgãos temáticos, formados por vereadores nomeados pelo Presidente por indicação das bancadas de partidos, para um período de dois anos, com a tarefa de examinar e dar parecer sobre projetos de sua área de competência, conforme o Artigo 53 do Regimento Interno. São 10 as Comissões Permanentes da Câmara Municipal de São Carlos.

Confira como ficou:

Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa. Presidente: Gustavo Pozzi; Secretário: André Rebello; Membro: Thiago de Jesus

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Presidente: Malabim Secretário: Bira; Membro: Cidinha

Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação.Presidente: Dé Alvim; Secretário: Julio Cesar; Membro: Malabim

Comissão de Educação.Presidente: André Rebelo; Secretário: Gustavo Pozzi; Membro: Fernanda Castelano.

Comissão de Cultura, Ciência e Tecnologia.Presidente: Raquel Auxiliadora; Secretário: Edson Ferraz; Membro: Fernanda Castelano

Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Relações do Trabalho, Segurança Pública e Defesa Social. Presidente: Larissa Camargo; Secretário: Elton Carvalho; Membro: Djalma

Comissão de Saúde e Promoção Social.Presidente: Elton Carvalho; Secretário:Cidinha do Oncologico; Membro: Sergio Rocha

Comissão de Meio Ambiente, Proteção e Defesa Animal. Presidente: Djalma Nery; Secretário: Fabio Zanquim; Membro: Larissa Camargo

Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. Presidente: Bruno Zancheta ; Secretário:Bira Teixeira; Membro: Paulo Vieira

Comissão de Ética e Decoro Parlamentar.Presidente: Andre Rabello; Secretário:Gustavo Pozzi; Membro: Fernanda Castelano

Leia Também