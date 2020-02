Prefeitura atende solicitação de Malabim e sinaliza a rua Iwagiro Toyama

Rua Iwagiro Toyama está com nova sinalização - Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito atendeu solicitação do vereador Malabim (PTB) e sinalizou a rua Iwagiro Toyama, no Parque Delta.

Ao todo foram pintadas 16 faixas para travessia de pedestres, trocadas as placas de sinalização danificadas, pintura de solo para estacionamento correto de veículos, entre outras melhorias.

“Estive no dia 4 de janeiro e observei como estava a rua em questão. Após a constatação fiz a solicitação e na tarde de quinta-feira, 20, foram concluídos os trabalhos”, disse o parlamentar. “Desta forma acredito que a sinalização proporcionará mais segurança para pedestres e motoristas. Enfim, um trânsito seguro para todos”, disse.

MAIS OBRAS

Malabim informou ainda que, após emenda parlamentar de R$ 250 mil do deputado federal Arnaldo Faria de Sá, o USF do Jardim Paulistano passa por ampliação e reforma, além de uma liberação de recursos conquistado pelo deputado federal Luiz Carlos Motta ocorre reforma no campo do Jardim Paulistano.

