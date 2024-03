Nova presidente da Acisc visita a Câmara Municipal de São Carlos

Crédito: Paulo Melo

O presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Marquinho Amaral, recepcionou na manhã desta segunda-feira, 25 de março, Ivone Zanquim e Alexandre Rosa, respectivamente, a nova presidente e o gerente Administrativo e Financeiro da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc).

Além de ser uma visita institucional de apresentação oficial da nova presidente da entidade, o encontro serviu para reafirmar a histórica parceria entre Legislativo e a entidade. “Historicamente, sempre tivemos um relacionamento harmônico e de parceria com a Câmara Municipal e estamos aqui para reafirmar esse compromisso e alinhar as ações e projetos que realizamos em parceria com o legislativo, dentre eles, a realização da sessão solene do Comerciante do Ano e Comerciante Homenageado do Ano, além de discutirmos outras demandas de interesse do nosso setor de comércio e indústria”, afirmou Ivone.

Marquinho Amaral desejou boa sorte para a nova Diretoria e destacou o valor da entidade na sociedade são-carlense. “A Acisc exerce um papel fundamental tanto no setor comercial quanto no industrial de nossa cidade e participa ativamente da discussão de alternativas que beneficiem ainda mais estes setores. Aproveitamos para parabenizar a Ivone, lhe desejar boa sorte e reafirmar o compromisso desta Casa de Leis com a entidade, sabendo da importância do comércio para a evolução da nossa cidade, contribuindo incessantemente para que os bons resultados se perpetuem”, afirmou.

O parlamentar também lembrou que foi dele a autoria do Projeto de Lei que deu nome de Luiz Paulillo Filho, a uma praça pública que será construída entre as ruas General Osório e Geminiano Costa, no Jardim Cardinalli. “Fomos procurados pela Acisc, à época, que solicitou que apresentássemos essa proposta para homenagear Luiz Paulillo que foi o idealizador do Dia do Freguês e dos títulos de “Comerciante do Ano” e “Comerciante Homenageado do Ano” deixando um grande legado na entidade”, afirmou.

Além de Marquinho Amaral, o vereador Lucão Fernandes também parabenizou a nova presidente. “Assim como o nosso presidente, te desejo muita sorte e coloco o meu mandato à disposição da Acisc. Podem sempre contar comigo”, afirmou.

