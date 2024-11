Newton Lima: "Fui derrotado pelas fake news e por uma campanha bilionária"

Nossos adversários não tiveram escrúpulos. Foi um vale tudo, sem regras", Foto: Divulgação - Crédito: Sca

O ex-prefeito e ex-deputado federal Newton Lima (PT) afirmou, nesta terça-feira, 19 de novembro, em sua primeira entrevista após as eleições de 6 de outubro, ao SÃO CARLOS AGORA, que foi derrotado pelas fake news (mentiras) e pela montanha de dinheiro utilizada na campanha do seu principal adversário e candidato vencedor do pleito, Netto Donato (PP). “Fui derrotado pela soma das fake news e da montanha extraordinária de dinheiro utilizada pelo Netto Donato (PP). Temos escrúpulos. Nossos adversários não tiveram escrúpulos. Foi um vale tudo, sem regras”, comenta ele.



Newton deixa claro que não vai abandonar a política e que vai acompanhar e ajudar a bancada de esquerda que elegeu 5 vereadores nas últimas eleições. Ele garante que vai acompanhar o novo governo de São Carlos e que irá cobrar as promessas feitas por Netto Donato. “Vamos fortalecer nossa frente democrática É um fórum que já veio da eleição que ocorreu dois anos atrás. Foi um processo muito bonito. Vamos fiscalizar o governo. Vamos acompanhar o desdobramento das várias denúncias apresentadas. Isso faz parte da democracia”, destaca ele.



CANDIDATO A DEPUTADO? – Newton afirma que não descarta mas também não confirma uma possível candidatura a deputado estadual ou federal. Segundo ele, esta é uma discussão que caberá ao partido no momento oportuno. Segundo ele, este é um tema que não cabe à frente que ele lidera, mas sim a cada partido do seu grupo político.



MDB – Newton afirma que é mentira que ele tenha esnobado o apoio do MDB durante a campanha eleitoral. “O professor Azuaite França marcava as reuniões com local, data e horário e eles não apareciam e davam um jeito de avisar o outro lado que a reunião estava marcada. Na verdade, o MDB usava desta situação para ampliar sua participação no consórcio que governa a cidade”, destaca ele.

Newton afirma que foi derrotado por um consórcio de partidos e de interesses políticos e econômicos.

"Oxalá que ele (Netto Donato) seja capaz de mostrar liderança e comando para poder fazer as coisas que prometeu e não ser um pau mandado como foi nos últimos dois anos. São Carlos precisa de uma liderança forte. Perdemos mais de R$ 23 milhões. São Carlos perdeu dinheiro do PAC e de outros projetos por perdermos prazo e não fazermos os projetos de forma correta. O Netto terá que fazer na sua gestão o que não fez nestes dois anos em que estagiou como prefeito de São Carlos. Em janeiro vamos saber o tamanho da dívida de São Carlos, pois fizeram empréstimos a juros altíssimos”.

Ele concorda que o prefeito eleito não precisa dele para obter recursos em Brasília, pois tem, em seu grupo, vários partidos que têm relações com o governo federal. Newton também agradeceu os quase 51 mil votos da população de São Carlos e o apoio de todos os membros da sua coligação.

Newton afirma que os rankings nacionais revelam que a saúde e a educação de São Carlos, por exemplo, atingiram seus piores níveis nos últimos 12 anos e teme que esta situação possa se agravar.



PNEUMONIA – Newton também agradeceu aos profissionais da Unimed pela atenção que recebeu durante um período que ficou internado após ser acometido por uma pneumonia severa.

