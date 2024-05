Netto Donato deixa o governo de Airton Garcia de olho nas eleições municipais

SIGA O SCA NO

Netto Donato - Crédito: divulgação

Netto Donato não faz mais parte do governo do prefeito Airton Garcia. Na manhã desta quarta-feira, 15, ele fez uma postagem em sua página no Facebook onde revela a sua decisão.

Netto era Secretário de Governo, cargo que ocupava desde 2023. No post, relata de que foram meses de trabalho árduo, com desafios superados e muitas conquistas ao lado de uma equipe dedicada e da “comunidade engajada”.

Netto agradeceu a Airton Garcia pela oportunidade de servir a comunidade e a cada pessoa que esteve ao seu lado nesta etapa.

“Vamos em frente, rumo ao futuro, sempre em busca do melhor para São Carlos”. Esta foi a última frase do político que deve ser candidato a prefeito nas eleições municipais de 2024.

Nos dois últimos pleitos, Netto foi candidato a prefeito e ambos, justamente derrotado pelo atual prefeito de São Carlos. Ele deixa a administração municipal um dia depois de anunciar no Paço Municipal, em coletiva de imprensa, mais de R$ 50 milhões em investimentos que deverá ser realizado por Garcia.

