Netto anuncia secretários; veja os nomes

GABINETE

MIRELLA DE OSTE: Chefe de Gabinete do Prefeito

Gestora de Recursos Humanos

Gerente Comercial

Secretária-Adjunta de Governo

ERNESTO PAULINO : Assessor do Prefeito

Advogado

Pós-graduado em Direito Público, Constitucional e Administrativo

CAROL MAGLIO : Assessora Especial do Gabinete do Prefeito

Comunicadora Social e Produtora Audiovisual

Especialista em Marketing de Influência

Secretária-Adjunta de Comunicação

FABIANA COLMATI : Assessora Especial do Gabinete do Prefeito

Servidora Municipal de Carreira

Bacharel em Ciências Contábeis e em Ciência da Computação

Especialista Lato Sensu em Gestão de Organizações Públicas

Diretora do Departamento de Planejamento e Orçamento

RODOLFO HERNANE : Assessor Especial do Gabinete do Prefeito

Advogado

Especialista em Gestão de Cidades

Mestrando em Teoria das Organizações

Assessor Legislativo

Secretário de Cidadania e Assistência Social

JOSÉ GALIZIA TUNDISI : Assessor Especial do Gabinete do Prefeito

Professor da USP e da UFSCar

Graduado em História Natural

Mestre em Oceanografia e Doutor em Ciências Biológicas

Presidente do CNPq

Assessor do Ministro de Ciência e Tecnologia Ronaldo Sandenberg

Secretário de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação

HÉRICA RICCI DONATO : Presidente do Fundo Social de Solidariedade

Dentista e professora universitária

Mestre e Doutora em Odontopediatria

Pós-Doutora pelo Departamento de Física e Ciência dos Materiais

PGM - Procuradoria Geral do Município

ARETHA CONTIN : Procuradora Geral do Município

Advogada pós-graduada em Direito Tributário, em Direito do Trabalho e em Direito Sistêmico e Meios de Solução de Conflitos Servidora Municipal de Carreira Procuradora Geral do Município de São Carlos

Secretarias Municipais

ROSELEI FRANÇOSO : Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Vice-prefeito eleito Advogado Subprefeito de Santa Eudóxia e Água Vermelha Eleito 3 vezes Vereador de São Carlos Presidente da Câmara de São Carlos

MATEUS DE AQUINO : Secretário de Cidade Inteligente e Transparência

Tecnólogo em Processos Gerenciais Secretário de Comunicação Secretário de Relações Legislativas e Institucionais Diretor de Comunicação da Câmara de São Carlos

JÚNIOR ZANQUIM : Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Advogado e Professor Doutor e Mestre em Ciências Ambientais Especialista em Direito Público Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

MARCELO TARGAS : Secretário de Serviços Públicos

Empresário Técnico em Mecânica Secretário de Serviços Públicos

LEANDRO SEVERO : Secretário de Cultura e Turismo

Gestor Público Mestre de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente Secretário de Governo Secretário de Comunicação

PARANÁ FILHO : Secretário de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal

Advogado Eleito 3 vezes Vereador de São Carlos Secretário de Agricultura e Abastecimento

GISELE SANTUCCI : Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

Bacharel em Direito Assessora Parlamentar Superintendente Administrativa do SAAE

PAULA KNOFF : Secretária de Educação

Advogada Assessora Legislativa Secretária de Educação

FERNANDO CARVALHO : Secretário de Esportes

Bacharel em Engenharia Civil Diretor de Políticas Públicas Para a Juventude Diretor Presidente da FESC Secretário de Relações Legislativas e Institucionais, de Governo e de Esportes e Cultura

ANA PAULA VAZ : Secretária da Família

Professora Pós-graduada em Educação Especial e em Libras Secretária Especial da Infância e Juventude

MÁRIO ANTUNES : Secretário de Fazenda

Servidor Municipal de Carreira Fiscal de Tributos Especialista em Direito Tributário Secretário de Fazenda

JOÃO MULLER : Secretário de Gestão da Cidade e Infraestrutura

Advogado pós-graduado em Gestão Pública Eleito 4 vezes Vereador de São Carlos Secretário de Governo, de Esporte e Lazer, de Habitação e Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas Diretor Executivo da Câmara de São Carlos Presidente da Câmara Municipal de São Carlos

ANA BEATRIZ SODELLI : Secretária de Gestão de Pessoas

Administradora e Gestora Pública Secretária Especial de Infância e Juventude e de Gestão de Pessoas Assessora Especial do Gabinete do Prefeito

LÁURIE LUBEK : Secretária de Gestão Pública e Integração Governamental

Servidora Municipal de Carreira Administradora Pública Assessora Especial do Gabinete do Prefeito Chefe de Gabinete do Prefeito

RODSON MAGNO : Secretário de Habitação Social e Regularização Fundiária

Eleito 3 vezes Vereador de São Carlos Vice-presidente da Câmara Municipal de São Carlos Presidente da PROHAB

EMERSON MORAIS : Secretário de Infância e Juventude

Servidor Municipal de Carreira Professor e Diretor Escolar Formado em Letras, Pedagogia e Teologia Pós-graduado em Educação Especial

LUCAS LEÃO : Secretário de Justiça

Advogado da área de Direito Público, Licitações e Contratos Diretor do PROCON São Carlos Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos de Itirapina Secretário de Governo

RAFINHA ALMEIDA : Secretário da Pessoa com Deficiência e Paradesportos

Gestor Público Assessor Especial do Gabinete do Prefeito Secretário da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida

WALDOMIRO BUENO : Secretário de Relações Legislativas

Advogado das áreas de Direito Empresarial, Direito Tributário, Direito Administrativo Público e Direito Eleitoral Secretário de Governo e Procurador Geral do Município de São Carlos e Secretário de Negócios Jurídicos de Aguaí Gerente Regional do CDHU

LEANDRO PILHA : Secretário de Saúde

Cirurgião-dentista Diretor da DRS XIII (Diretoria Regional de Saúde - Ribeirão Preto) 2 vezes Prefeito de Santa Rita do Passa Quatro Presidente da Associação das Prefeituras das Cidades-Estância do Estado de São Paulo

MICHAEL YABUKI : Secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana

Graduado em Segurança Pública e Pós-Graduado em Policiamento Tático e Operações Policiais e em Trânsito Servidor Municipal de Carreira Comandante da Guarda Municipal Instrutor de Armamento e Tiro

Outros Órgãos

EDUARDO COTRIM : Diretor-Presidente da Fundação Educacional São Carlos

Gestor Público e Gerente de Cidades Diretor-presidente do SAAE Presidente da PROHAB e da FESC Secretário dos Negócios da Agricultura, Abastecimento e do Meio Ambiente Secretário dos Negócios da Habitação e Desenvolvimento Urbano

MARQUINHO AMARAL : Diretor-Presidente do Progresso e Habitação de São Carlos (PROHAB)

Administrador de Empresas 7 vezes Vereador de São Carlos Assessor Parlamentar da Câmara de Deputados 2 vezes eleito Presidente da Câmara Municipal de São Carlos

BEL LIMA : Diretora-Presidente da Fundação Pró-Memória de São Carlos

Bacharel em Educação Física e Pedagogia Pós-graduada em Gestão de Pessoas Chefe de Divisão de Artes Visuais da Coordenadoria de Cultura Diretora-Presidente na Fundação Pró-Memória de São Carlos

DERIKE CONTRI : Diretor-Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE)

Bacharel em Ciências Contábeis Auditor do Mercado Financeiro