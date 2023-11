Martinelli assume PSD São Carlos e aponta aliança para eleições de 2024

Crédito: Divulgação

O Partido Social Democrático (PSD) de São Carlos anuncia oficialmente a posse de seu novo presidente municipal, o Professor Marcos Alberto Martinelli, cuja direção executiva foi validada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 21 de novembro de 2023.



Com o aval do presidente nacional do partido e secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, Martinelli assume o comando do PSD local, destacando o apoio integral recebido do dirigente nacional. "Agradeço a confiança que o presidente Kassab demonstrou ao nos escolher para assumir a executiva provisória," destaca Martinelli.



O novo presidente destaca a aliança política visando as eleições municipais de 2024, apontando o pré-candidato a prefeito Newton Lima como uma opção forte e qualificada para liderar o município. Martinelli ressalta a trajetória de Newton Lima, que administrou a cidade por oito anos, obtendo indicadores destacados de desenvolvimento econômico e social, reconhecidos pela população local.



Martinelli enfatiza a importância do PSD no cenário nacional e regional, mencionando o sucesso do partido, que detém o maior número de prefeitos no estado de São Paulo, incluindo exemplos de gestão como o prefeito de Porto Ferreira, Rômulo Rippa, vencedor nacional do Prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae.



O novo dirigente do PSD São Carlos possui experiência prévia nos governos de Newton Lima e Oswaldo Barba, além de ter presidido diversas instituições (associações, sindicato, cooperativa, etc.), é professor universitário e doutor em Ciência, Tecnologia e Sociedade pela UFSCar. Especialista na temática "cidades inteligentes e humanas", integrou por mais de dez anos Martinelli o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, ocasião em que se aproximou do então Ministro Gilberto Kassab. Sua visão para São Carlos abrange uma cidade cultural, esportiva, cidadã e comprometida com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU - Organização das Nações Unidas, sempre incentivando o empreendedorismo.



A executiva municipal do partido também passa por renovação, preparando-se para construir uma chapa de candidatos e candidatas forte para a Câmara Municipal, com o objetivo de aumentar a representatividade no Legislativo e fortalecer as bandeiras e o bem-estar da população de São Carlos.



"Acreditamos que, ao somar esforços em um projeto qualificado para nossa cidade, podemos alcançar os objetivos traçados para um desenvolvimento sustentável e próspero," conclui Martinelli.

