Malabim trabalha para que telhado da USF do Antenor seja trocado

O vereador Malabim (PTB) deverá propor uma indicação com urgência na sessão ordinária que acontece na tarde desta quinta-feira, 27, na Câmara Municipal, para que seja feita a manutenção na Unidade de Saúde da Família (USF) do Antenor Garcia. Segundo ele vários pacientes e usuários entraram em contato para que a reivindicação seja atendida. “Essas pessoas acompanham o nosso trabalho e confiam no nosso empenho”, disse.

Ele informou que funcionários que prestam serviços na USF relataram que a água proveniente da chuva deveria escorrer pela calha e ir para o chão. “Todavia ela retorna para a laje e há necessidade da troca do telhado”, disse. “Já entrei em contato com o secretário Marcos Palermo e com o departamento de obras da Secretaria de Saúde que contataram a empresa e ficou a promessa da troca do telhado”, emendou.

O parlamentar informou ainda que a Secretaria se comprometeu a agilizar os trabalhos. “Assim que cessar a chuva e fizer alguns dias de sol, será feita a troca do telhado. É um comprometimento feito pelos envolvidos”, garantiu Malabim salientando que isso evitará danos. “Está chovendo dentro da unidade. Há momentos em que fica comprometido o atendimento aos pacientes e usuários e a possibilidade de perder computadores, mesas, documentos e prontuários das pessoas que são atendidas”, finalizou.

