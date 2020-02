Malabim reivindica ecoponto em Santa Euxódia; parlamentar quer atenção especial para alunos de Cemei e USF no distrito

Entulho é jogado na calçada em Santa Eudóxia: "falta um ecoponto", disse o vereador - Crédito: Divulgação

Diante dos vários problemas que atingem a população de Santa Eudóxia, o vereador Malabim (PTB) atendendo a várias demandas, fez pronunciamento e indicação na Tribuna da Câmara Municipal e visitas ao distrito no sentido de ouvir os reclamantes e trabalhar para que as reivindicações sejam atendidas.

O parlamentar petebista garantiu que irá trabalhar com muito empenho em três áreas que necessitam de atenção urgente da municipalidade: na saúde, na educação e na limpeza pública.

ECOPONTO

Na tribuna, fez uma indicação aprovada por unanimidade pelos vereadores para que se construa com urgência um ecoponto no distrito.

“Pudemos constatar que há entulho nas ruas, calçadas e terrenos. O correto seria contratar caçambas e destinar os resíduos sólidos. Porém, como acontece em todo o Brasil, as pessoas não possuem recursos necessários para isso e ocorre o descarte irregular”, comentou.

Diante disso, a saída imediata, de acordo com o vereador, é a construção de um ecoponto para que entulhos, móveis, madeiras e restos de construção sejam descartados corretamente.

EDUCAÇÃO

Em visita ao distrito, Malabim constatou ainda o problema na falta de sala de aula para alunos que frequentam o Cemei José de Brito (4 a 6 anos). Diante disso entrou em contato com o secretário municipal de Educação, Nino Mengatti e com o prefeito municipal Airton Garcia (PSL) para que uma solução urgente seja tomada.

“Constatei que as crianças que concluem o período no Cemei Dionísio da Silva (0 a 3 anos) automaticamente vão para o Cemei José de Brito. Entretanto nesta escola não há salas de aula suficiente e é necessário mais um cômodo devidamente equipado para que as crianças possam continuar o aprendizado”, disse Malabim.

Diante disso o vereador salientou que fez indicação para a construção de mais uma sala de aula no Cemei José de Brito, além da aquisição de carteiras e material necessário para que os alunos possam estudar. “A compra dos materiais acredito que aconteça após o Carnaval e durante o ano letivo deva ser construída uma nova sala de aula”, pontuou.

SAÚDE

Na área da saúde, Malabim visitou a unidade de saúde da família (USF) do distrito e constatou que o prédio possui vários problemas. “Está em uma situação degradante”, definiu, salientando que há infiltrações em vários cômodos, bem como goteiras.

“É necessário uma reforma urgente. Bem como pintura nova. Os pacientes precisam de um local mais digno”, comentou, salientando que formulará requerimentos, indicações e solicitações para que os problemas apontados na unidade de saúde sejam solucionados “para ontem”, finalizou.

