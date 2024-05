Malabim pede afastamento e suplente João do Aracy assumirá cargo de vereador

João do Aracy assume cargo de vereador após afastamento de Malabim - Crédito: SCA

O Vereador Malabim (PRD) protocolou na última segunda-feira (27) requerimento solicitando afastamento do cargo pelo período de 31 dias. O requerimento foi aprovado na sessão desta terça-feira (28) na Câmara Municipal.

Malabim informou que solicitou afastamento a partir do dia 1º de junho para tratar de assuntos pessoais.

Quem assumirá o cargo é o primeiro suplente João do Aracy. “31 dias é um tempo curto, mas vou continuar fazendo meu trabalho que é atender a população do bairro do Cidade Aracy, dos bairros vizinhos e também da cidade toda”, frisou João do Aracy.

