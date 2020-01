Lobbe Neto visita a Santa Casa para acompanhar o andamento das emendas parlamentares

Crédito: Daniele Merola

O provedor da Santa Casa Antônio Valério Morillas Junior, recebeu, na última sexta-feira. 24, o ex-deputado federal Lobbe Neto. O objetivo da visita foi acompanhar o andamento das emendas destinadas para o hospital quando ainda era deputado.

Em 2019, o ex-deputado assinou um convênio com a Santa Casa para liberação de R$ 3 milhões e 30 mil. A maior parte do recurso vai ser usada para a compra de 30 aparelhos para hemodiálise. Com esse recurso, a Santa Casa vai economizar cerca de R$ 50 mil reais por mês, já que esses equipamentos são alugados.

Com a verba destinada, também serão compradas as máquinas para o serviço de Nefrologia, 4 ventiladores pulmonares para UTI, 1 polígrafo para Hemodinâmica (usado nos procedimentos da área de cardiologia, cateterismo e análise de arritmia cardíaca) e 2 equipamentos para o Banco de Sangue. Para o Centro Cirúrgico, o hospital vai poder adquirir 2 equipamentos para cirurgia, 5 focos de teto e uma mesa cirúrgica. O recurso deve ser liberado em março.

“É muito importante ajudar uma entidade como a Santa Casa que é a principal porta de atendimento da cidade de São Carlos e região. Sempre ajudei e vou continuar apoiando. Mesmo não estando no mandato, essas são emendas que fizemos em 2018 2019 e foram licitados vários equipamentos. Esses equipamentos vão beneficiar a Santa Casa e toda a população”, ressalta o ex-parlamentar.

O provedor enaltece a visita e afirma que a ajuda com a emenda é bastante importante para o hospital: “gostaria de agradecer pela parceria e ajuda que o deputado Lobbe sempre destinou pra Santa Casa. Mesmo fora do mandato, ele continua acompanhando nossos trabalhos de perto. Essa emenda destinada por ele vai trazer um grande ganho para Santa Casa e toda população”.

