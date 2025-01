Guerreiro apresenta PL para proibir contratação de artistas que fazem apologia ao crime e às drogas

Leandro Guerreiro - Crédito: SCA

O vereador Leandro Guerreiro anunciou a tramitação de um projeto de lei na Câmara Municipal de São Carlos que visa proibir o uso de dinheiro público para a contratação de shows e artistas que promovam apologia ao crime e ao uso de drogas.

"Eu estou aqui para falar do projeto de lei que está tramitando na Câmara Municipal, que a gente é o autor da lei, e esse projeto visa evitar e proibir que dinheiro público seja usado para que seja propagado o uso de drogas, apologia ao crime organizado", afirmou Guerreiro.

O vereador destacou que a proposta tem o objetivo de proteger crianças e adolescentes e que está alinhada com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). "A gente não está fazendo nada demais, nada do que esteja fora da lei. A gente só quer deixar claro, aqui no município de São Carlos, que o dinheiro público não seja usado para esses fins, proteger nossas crianças, proteger nossos adolescentes", explicou.

Guerreiro também rebateu possíveis críticas ao projeto e afirmou que sua intenção não é proibir gêneros musicais específicos, como o sertanejo. "Eles vão distorcer muito o nosso projeto, vão falar que eu quero acabar com o show sertanejo. O projeto é para proteger as nossas crianças, nossos adolescentes. Maiores de idade não entram nesse projeto", esclareceu.

Ele reforçou que está disposto ao debate e que eventuais críticas virão de setores que se opõem à sua proposta. "O nosso projeto de lei é um projeto que vai dar debate, porque quem não quer andar correto com a lei vai ficar incomodado com esse projeto", disse.

O projeto será analisado pelas comissões da Câmara e dependerá do posicionamento dos demais vereadores para seguir adiante. "Somos 21 vereadores, o projeto, a ideia já está colocada em prática, e vamos ver aí o que as comissões falam, e o que os demais vereadores falam. Eu estou aí para o debate", concluiu Guerreiro.

