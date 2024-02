Internet nos Bairros: vereador Bruno Zancheta destina recursos para início do projeto

SIGA O SCA NO

O vereador Bruno Zancheta destinou recursos por meio de sua emenda parlamentar para dar o pontapé inicial na implementação da lei de número 22043/2023, de sua autoria, que propõe a instalação de pontos de internet gratuita nos bairros de nossa cidade. Ele se reuniu com o secretário de Relações Institucionais e Governamentais, Mateus de Aquino, e com o diretor do Departamento de Tecnologia da Informação, Cristiano Pedrino para alinhar os primeiros passos de tal medida.

Bruno Zancheta destacou: “Nosso intuito com essa lei é claro: levar internet gratuita, através de pontos de Wi-Fi em diversos pontos de São Carlos, uma vez que a internet é uma ferramenta essencial nos dias atuais para o acesso à informação e conhecimento de forma rápida e dinâmica”.

“Como vereador mais jovem do legislativo, sei a importância de tal medida na vida cotidiana de todo são-carlense. Gostaria de agradecer o secretário de Relações Legislativas Mateus de Aquino e o Cristiano Pedrino por todo o suporte e esforço para que esse sonho possa sair do papel. Em breve, teremos boas novidades”, finalizou o parlamentar.

