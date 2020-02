Ideologia de gênero volta a causar polêmica na Câmara e vereadores criticam Conselho Municipal da Mulher

Crédito: Divulgação

A Prefeitura encaminhou para Câmara um projeto de lei do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. O texto pedia alteração da lei que instituiu o conselho e pedia a adição de dispositivos que tratavam de ideologia de gênero e orientação sexual. O projeto foi aprovado, na sessão desta quinta-feira (27), porém com duas emendas da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos, que retiraram os trechos sobre ideologia de gênero.

O artigo 5º foi o centro da discussão e da polêmica, tendo em vista que se tratava das atribuições do Conselho. De acordo com presidente da Comissão de Estudo em Defesa da Vida e da Família, vereador Luis Enrique Kiki, o texto do referido artigo “era racional, mas com a mudança adicionaram um outro inciso e um parágrafo único, recheado a discussão sobre ideologia de gênero e tornando isso [ideologia e orientação sexual] uma proposta obrigatória de discussão para o conselho”.

Na sequência, os vereadores subiram o tom para criticar a atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher no município.

Moisés Lazarine e Luis Enrique Kiki criticaram pedido de alteração na lei. (foto SCA)

Kiki acusou o conselho de atuar com agenda política, uma vez que em 2019 realizou três conferências, nos quais saíram três moções: uma contra reforma da previdência, outra pela legalização do aborto e uma terceira para que as integrantes pudessem ir até Brasília para participar da Marcha das Margaridas.

“Esse conselho quer defender as mulheres, mas não defende nem a vida no seu estado mais puro, isso é, um bebe no útero de sua mãe. Essas mulheres não defendem nem as mulheres que estão sendo geradas no útero de uma mãe. Pesquisas apontam que 100% dos abortos são contra mulheres”, sustentou o vereador.

Em seus discurso, Moisés Lazarine, por sua vez, recordou o episódio em que a ministra da Mulher, da Família e do Direitos Humanos, Damares Alves, visitou São Carlos e foi vítima de ofensas e associou o conselho a partido político.

“Eu fiz um requerimento para este conselho se manifestar sobre este episódio da ministra Damares a respeito do cidadão que desejou o estupro coletivo da ministra. O mesmo conselho não teve a capacidade de se manifestar”, afirmou.

“[O conselho] é covarde e aparelhado pelo PT, porque a sua presidente, Raquel Auxiliadora, foi candidata a vereadora pelo PT. Só defende mulher se for de esquerda. Não representa as mulheres de São Carlos. É um órgão aparelhado que mandou um projeto de lei para esta casa na tentativa desesperadora de mais poder”, acrescentou.

“Elas defendem uma agenda política para derrubar família e a moralidade”, afirmou Kiki.

Leandro Guerreiro foi categórico ao afirmar que projetos com caráter de orientação sexual, ideologia de gêneros terá dificuldade para tramitar na Câmara neste mandato.

“A sexualidade humana já é uma imundice quando aborda assuntos para crianças. Criança não tem que saber dessas coisas. E outra, com essa palhaçada que eles vivem fazendo, daqui a pouco não vai mais poder comemorar o dia das mães e dia dos pais nas escolas. Aqui [na Câmara] tem homem de verdade que vai combater esses malditos”.

Os integrantes da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos da Câmara são Edson Ferreira (Republicanos), Malabim (PTB) e Moisés Lazarine (DEM).

VEJA O TEXTO DE LEI QUE GEROU POLÊMICA

Lei municipal 14.439/2008

Artigo 5

IV- Discutir e elaborar políticas públicas voltadas à construção da igualdade de gênero, tendo como perspectiva o fortalecimento da autonomia econômica, social, cultural e política das mulheres, contribuindo para o exercício pleno da cidadania das mulheres de São Carlos.

Parágrafo único. Todas as ações e objetivos do CMDM deverão obrigatoriamente incorporar as dimensões de classe, étnico raciais, geracionais e da liberdade e orientação sexual e identidade de gênero da sociedade brasileira.

