Estudantes manifestam contra aumento da tarifa de ônibus e levam bronca do vereador Leandro Guerreiro

Manifestantes protestaram contra o aumento na tarifa de ônibus em São Carlos - Crédito: SCA

Em decorrência do Carnaval, a sessão ordinária da Câmara Municipal de São Carlos aconteceu nesta quinta-feira (27). Os assuntos que ganharam destaque na pauta do dia foram ideologia de gênero e manifestação contra o reajuste da tarifa do transporte público.

Desde o início da sessão, um grupo de manifestantes, com faixas e palavras de ordem, pediu para os vereadores se manifestarem contra o aumento da tarifa de ônibus de R$ 3,90 para, a partir de 1º de março, R$ 4,10. “I, mãos pro alto R$ 4, 10 é um assalto”, cantavam.

Os manifestantes reivindicaram tarifa zero.

Em resposta a reivindicação, o presidente do Legislativo, Lucão Fernandes (MDB), respondeu que o aumento da tarifa faz parte de uma iniciativa da Prefeitura e que o processo não tramitava pelo Legislativo, ressaltando que os vereadores não poderiam interferir no assunto.

A resposta de Lucão não foi insuficiente par acalmar os ânimos dos estudantes e a insistência para que os vereadores se manifestassem ganhou fôlego novamente. Irritado, Leandro Guerreiro interrompeu a manifestação. “Vocês têm que se manifestar na Prefeitura, não aqui. Vão trabalhar, só querem fazer farra, vou dar uma enxada nas mãos de vocês para trabalharem”.

