Em seu retorno ao Legislativo, Paraná Filho detona presidência da Câmara

A sessão da Câmara Municipal realizada na tarde desta terça-feira, 2, foi agitada. Principalmente quando Paraná Filho (PSB) utilizou a tribuna. Foram poucos, mas agitados minutos, onde não economizou críticas ao presidente Marquinho Amaral (Podemos). Segundo ele, a Casa de Leis estaria abandonada e o estacionamento seria criadouro do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue.

Paraná iniciou sua fala afirmando que por anos esteve à frente da Secretaria de Agricultura e após várias iniciativas como melhoria nos equipamentos públicos, criação de programa de equoterapia gratuita, restaurantes populares, além de mutirões de castração saiu com a “sensação do dever cumprido”. “Foi uma ausência (da Câmara) que considero valiosa. Agora retorno para cumprir meu mandato e vou desempenhar ao cargo que ocupo”, disse o parlamentar.

A partir daí, alterou a voz e fez duras críticas ao presidente Marquinho Amaral, salientando que há críticas aos espaços públicos do município (praças, escolas, imóveis). “Mas como um vereador reclama da zeladoria de São Carlos, se a Câmara está desse jeito? Temos um vereador que está internado com dengue (não citou quem seria) e deve ter pego no estacionamento. Isso é um absurdo”, disse, segurando imagens do local onde estaria abandonado.

Em seguida, Paraná pegou nas mãos dois copos descartáveis de café, sendo um de papelão e outro de plástico, salientando que o primeiro seria para uso dos vereadores e o segundo, para o público que vai até a Casa de Leis.

Questionou a diferenciação no tratamento garantindo que a população deveria ter o mesmo tratamento, além de poder utilizar o banheiro e sentar no mesmo tipo de cadeira a qual os parlamentares tem direito.

