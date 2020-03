Em 155 anos, nove mulheres exerceram mandatos na Câmara Municipal de São Carlos

Crédito: Divulgação

Em toda a história de 155 anos da Câmara Municipal de São Carlos, instalada em 1865, apenas nove mulheres exerceram o cargo de vereadoras. Todas elas eleitas pelo voto popular, a partir da redemocratização do país em 1947, após a era Vargas, quando foram realizadas em todo o país eleições municipais para o Legislativo e o Executivo.

A professora Elydia Benetti (1906-1965) foi a primeira vereadora a ocupar assento na Câmara, na legislatura de 1948 a 1951. Somente 26 anos mais tarde o Legislativo são-carlense voltou a ter representação feminina, em 1977, com a posse da professora Mirjam Schiel.

Com relação à Presidência da Casa, até hoje somente uma mulher exerceu o cargo em toda a história, a professora Diana Cury, no biênio 2005-2006. Laíde das Graças Simões, atualmente na quinta legislatura, é a vereadora com maior número de mandatos.

Veja quem foram e o período em que exerceram o cargo as vereadoras de São Carlos:

1. Elydia Benetti

Nascimento 19/8/1906

Falecimento: 21/1/1965

Profissão: professora

Mandato: 1º de janeiro de 1948 a 31 de dezembro de 1951

2. Mirjam Schiel

Nascimento 31/10/1942

Profissão: professora

Mandato:

1º de fevereiro de 1977 a 31 de janeiro de 1983

3. Julieta Lui

Nascimento: 13/06/1952

Profissão: professora

Mandatos:

1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1992

1º de janeiro de 1993 a 31 de dezembro de 1996

1º de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2000

1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2004

4. Maria Regina Silva Bortolotti

Nascimento: 23/11/1945

Profissão: professora universitária

Mandato:

1º de janeiro de 1993 a 31 de dezembro de 1996

5. Diana Cury

Nascimento: 06/09/1943

Profissão: professora

Mandatos:

1º de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2000

1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2004

1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2008

(Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 1º/1/2005 a 31/12/2006)

6. Géria Maria Montanari Franco

Nascimento: 23/04/1948

Profissão: funcionária pública

Mandatos:

1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2004

1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2008

7. Laíde das Graças Simões

Nascimento: 15/05/1952

Profissão: funcionária pública

Mandatos:

1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2004

1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2008

1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012

1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016

1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020 (em andamento)

8. Silvana Donatti

Nascimento: 26/04/1959

Profissão: secretária

Mandato:

1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2004

9. Maria Aparecida Rodrigues dos Santos (Cidinha do Oncológico)

Nascimento: 10/05/1952

Profissão: funcionária pública

Mandatos:

1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016

1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020 (em andamento)

