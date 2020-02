Edson Ferreira sugere ampliar prazo para iniciar processo de aquisição de sepultura

Edson Ferreira em reunião com o prefeito Airton Garcia, que acatou a sugestão para ampliar prazo - Crédito: Divulgação

O vereador Edson Ferreira (Republicanos) protocolou na Câmara Municipal nesta sexta-feira, 21, uma indicação sugerindo ao Executivo a extensão para 10 dias, do prazo para que familiar de pessoa falecida compareça ao SIM (Serviços Integrados do Município) para dar andamento ao processo de pagamento de sepultura. O parlamentar considera o prazo atualmente estipulado de dois dias úteis, “muito curto levando em conta a vulnerabilidade emocional da família pela perda do ente querido”.

Edson Ferreira afirma na justificativa da proposta que “o momento da perda de um ente querido é de extrema dor e vulnerabilidade emocional, e a família que não tem um espaço adquirido para o sepultamento, além de lidar com a essa fragilidade, precisa resolver a parte burocrática que a situação exige”. Entre os trâmites necessários está a assinatura do “termo de confissão de dívida” perante a administração do Cemitério no prazo de dois para tratar do processo para parcelar o pagamento.

“Creio que 10 dias úteis é um prazo razoável para o familiar recobrar o fôlego e comparecer ao SIM para resolver essa pendência”, afirma o vereador que, e além de fazer a indicação por escrito, foi pessoalmente conversar com o Prefeito Airton Garcia sobre o assunto.

“Essa foi uma demanda que chegou ao meu gabinete através de uma família e creio que outras famílias devem ter passado por isso também; é um momento complicado ter que lidar com a dor da perda e a parte burocrática ao mesmo tempo”, disse Edson Ferreira. Ele assinalou que isso só acontece nos casos em que a família não tem um jazigo no cemitério. “O prefeito foi sensível a essa situação e acatou de imediato a sugestão”, informou ele.

