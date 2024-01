Edson Ferraz assume Secretaria de Esportes e Cultura de São Carlos

SIGA O SCA NO

Edson Ferraz - Crédito: Reprodução redes sociais

O vice-prefeito de São Carlos, Edson Ferraz, assumiu nesta segunda-feira (22) a Secretaria de Esportes e Cultura. Ele usou as redes sociais para anunciar a nova função.

"Com muita alegria e comprometimento, estou de volta ao cargo de Secretário de Esportes e Cultura de São Carlos!", escreveu Ferraz. "É uma honra retornar a essa posição que ocupei por 16 anos, mas que havia deixado oficialmente ao assumir como vice-prefeito em 2021."

Ferraz disse que manterá as duas funções para garantir que os projetos esportivos e culturais da cidade recebam toda a atenção e dedicação necessárias. "Vale ressaltar que desempenho ambas as funções com um único salário", afirmou.

"Contem comigo para uma gestão transparente e comprometida com o desenvolvimento do esporte e da cultura em São Carlos", concluiu.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também