Dezembro Verde 2023: Campanha conscientiza população contra abandono e maus tratos de animais

O vereador Bruno Zancheta, acompanhado de sua equipe, esteve no Calçadão da Rua General Osório no último sábado (09) para divulgar a campanha “Dezembro Verde” regulamentada pela lei 20.223/21, de sua autoria, que visa combater o abandono e os maus tratos de animais.



Em muitos pontos da cidade, uma grande campanha de conscientização vem sendo realizada com o intuito de alertar os são-carlenses de que maltratar um animal ou abandoná-lo é crime.



O gabinete do vereador Bruno Zancheta, em parceria com a Prefeitura Municipal através da secretaria de Agricultura e Abastecimento – com destaque para o Departamento de Defesa Animal – e a secretaria de Comunicação, vem realizando ações, por meio da distribuição de folders, matérias em canais de comunicação e publicações nas redes sociais, visando alcançar toda população são-carlense.



“Não podemos admitir que nossos animais sofram com os maus tratos e abandono, principalmente no mês de Dezembro. Segundo dados estatísticos, no mês de dezembro, temos uma crescente em mais de 50% destes casos”, afirmou o parlamentar. “Nosso objetivo é conscientizar o máximo de pessoas possíveis, sobre a importância do cuidado e zelo com os animais e também divulgar os canais de denúncia caso tenham conhecimento de alguma situação de abandono ou maus tratos”, acrescentou.



Bruno Zancheta agradeceu às pessoas que apoiam e participam da campanha pelo terceiro ano consecutivo, ressaltando a importância desse trabalho. “Nosso objetivo é claro: zelar pelos animais e mostrar para a população que é crime abandonar quem só nos dá amor, afinal cuidar dos nossos animais é cuidar da nossa saúde também. Agradeço as Secretarias envolvidas por todo apoio”, finalizou.

