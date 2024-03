Deputado Oséias de Madureira visita São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O secretário de Governo, Netto Donato, juntamente com o presidente da Câmara Municipal, Marquinho Amaral e com os vereadores Moisés Lazarine e Bira, recebeu na manhã desta quinta-feira, 28, no Paço Municipal, o deputado estadual por São Paulo, Oséias de Madureira.

No encontro o deputado conheceu os projetos de segurança pública implantados na cidade, as necessidades de recursos para programas da área da saúde e de mobilidade urbana.

Oséias de Madureira garantiu que vai destinar emendas parlamentares para a cidade, inclusive para a implantação de programa referente a saúde da mulher.

Os secretários de Relações Legislativas e Institucionais, Mateus de Aquino, de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, de Saúde, Jôra Porfirio e de Segurança Pública, Samir Gardini também acompanharam a visita do deputado.

