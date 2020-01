Deputado estadual visita Santa Casa e promete destinar emenda ainda este ano

Provedor da Santa Casa com a equipe do Deputado Rodrigo Moraes - Crédito: Daniele Merola

O provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, recebeu nesta quarta-feira (29), a visita do deputado estadual Rodrigo Moraes (DEM).

O parlamentar veio para reforçar o apoio à Instituição, e anunciar a indicação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil. Essa verba será utilizada para o custeio de materiais e medicamentos.

Em 2019, o deputado ajudou o hospital com uma emenda de R$150 mil, recurso destinado para a compra de medicamentos para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). “As pessoas precisam de um atendimento de qualidade. No meu mandato, priorizo ajudar sempre a área da saúde. A Santa Casa é uma referência na região. Merece o olhar do poder público, pois conta com um trabalho sério de pessoas comprometidas. Por isso, precisamos tentar manter esses serviços e, principalmente, apoiar os residentes que chegam para aprender cada vez mais sobre o atendimento à população. Agradeço ao provedor por sempre nos receber e nos apresentar as necessidades do hospital. Assim, buscamos junto ao governo do Estado, o apoio necessário para dar continuidade a essa luta diária que é manter os serviços oferecidos à população”, afirma o parlamentar.

Na oportunidade, o Provedor solicitou a ajuda do Deputado junto ao Estado para a liberação dos recursos do Programa Santas Casas Sustentáveis, criado pelo governo de São Paulo para repassar aos hospitais filantrópicos verbas extras além do que recebem pelo SUS. As entidades são classificadas pelo programa em categorias e recebem o repasse, depois de cumprir metas de atendimento. Mas neste ano, houve um atraso na assinatura do convênio, e até o momento não foi assinado. “O Deputado Rodrigo já é um amigo da Santa Casa. Sempre que precisamos, ele nos apoia nas diversas demandas. Além de nos trazer a indicação desse recurso que vai ajudar muito o hospital, ele vai nos ajudar também a reivindicar, junto ao governo do Estado, a liberação do recurso dos sustentáveis, e ainda vai tentar viabilizar mais recursos para a compra de equipamentos”.

Estiveram presentes também na visita, o ex vice-prefeito, Claudio Di Salvo, o Bispo Renato Silva, o assessor Walmir Aguiar e a coordenadora do setor de Captação de Recursos da Santa Casa, Ariellen Guimarães.

