Coronavírus: “Temos que ter um planejamento preventivo e medidas de contenção”, afirma vereador Elton

Na manhã desta segunda-feira, 3, o vereador Elton Carvalho (PSB), atual presidente da Comissão de Saúde, protocolou o ofício nº 039/2020-GP e o requerimento protocolo nº 139, solicitando a Prefeitura Municipal de São Carlos informações sobre o coronavírus.

No documento, o parlamentar questiona se o poder executivo dispõe de um planejamento preventivo, tal como, medidas de contenção e capacitações das equipes de saúde.

“Acompanhamos com apreensão esta situação do coronavírus. O fato de haver um caso suspeito monitorado em Americana, que fica bem próximo de São Carlos, somado ao fato de nossa cidade receber muitos estrangeiros por conta das universidades e centros de pesquisa, faz com que exista a necessidade de se desenvolver um planejamento estratégico”, explicou Elton.

O vereador afirma que é importante ter cautela e estar sempre pronto para o pior cenário, pois assim, é possível desenvolver protocolos e ações eficazes e eficientes.

“Temos que ter total ciência do que pode acontecer e buscar desenvolver medidas de contenção, protocolos para que possamos agir com eficácia, sem sermos pegos desprevenidos. Se Deus quiser, não teremos nenhum caso por aqui, mas é importante estarmos preparados”, finalizou.

