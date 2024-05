Comissão da Pessoa com Deficiência destina recursos para zerar a fila de órteses e próteses em São Carlos

Crédito: Divulgação

A Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência do legislativo, presidida pelo vereador Robertinho Mori, tendo como secretário o vereador Ubirajara Teixeira (Bira) e membro o vereador Bruno Zancheta, destinou recursos via emenda parlamentar para zerar a fila de órteses e próteses em São Carlos. Os parlamentares estiveram reunidos com a secretária adjunta da Secretaria Municipal de Saúde, Luciana Caldeira, para entender a demanda reprimida e decidiram em conjunto, após anúncio em sessão plenária, realizar a destinação destes recursos à Secretaria Municipal de Saúde.

Os vereadores pontuaram: “Estivemos reunidos para discutir a questão da fila de órteses e próteses do nosso município, um tema que a comissão vem trabalhando e lutando durante os últimos quatro anos. Agora, com a destinação destes recursos, conseguiremos atender uma grande parte dos munícipes que necessitam. Nosso objetivo é muito claro: zerar a fila existente e levar qualidade de vida para as pessoas”.

A Secretaria de Saúde irá firmar um convênio com a AACD (Associação de Assistência à Criança com Deficiência), para em conjunto, realizar todos os procedimentos necessários e com o recurso destinado pelos parlamentares, avançar para que a fila seja erradicada.

A comissão comemorou esse convênio: “Esse convênio com a AACD, é de extrema importância para nosso município e principalmente para fazermos a fila que está parada há algum tempo andar, atendendo quem mais precisa: a população. Seguimos com um lema muito forte: quando unimos nosso trabalho, as coisas acontecem. Parabenizamos também a Comissão de Saúde do Legislativo e a Secretaria Municipal de Saúde por todo empenho realizado para que isto acontecesse”, finalizaram os vereadores.

