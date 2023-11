Câmara Municipal comemora 40 anos da CUT em sessão solene nesta quinta-feira

Câmara Municipal - Crédito: divulgação

A Câmara Municipal de São Carlos realiza nesta quinta-feira (30), às 19h, no Edifício Euclides da Cunha, uma sessão solene em comemoração aos 40 anos da CUT (Central Única dos Trabalhadores).

A realização da solenidade foi solicitada pela vereadora Raquel Auxiliadora, em reconhecimento de todas as lutas travadas pela entidade em defesa da classe trabalhadora. “A Central Única dos Trabalhadores é uma organização sindical brasileira de massas, em nível máximo, de caráter classista, autônomo e democrático, cujo compromisso é a defesa dos interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora”, destacou.

A CUT foi criada em São Bernardo do Campo em 28 de agosto de 1983 durante o 1º.Congresso Nacional da Classe Trabalhadora. Nestas quatro décadas, consolidou-se como a maior central sindical do Brasil, da América Latina e a 5ª maior do mundo, com 3. 806 entidades filiadas, 7.847.077 trabalhadoras e trabalhadores associados e 23.981.044 trabalhadoras e trabalhadores na base.

A sessão solene terá transmissão ao vivo pelo canal 20 da Net, pelo Canal 49.3 – TV aberta digital, Canal 31 da Desktop/C.Lig, online via Facebook e canal do Youtube, por meio da página oficial da Câmara Municipal de São Carlos.

