Câmara mantém veto à PL que amplia feiras livres em todos os bairros de São Carlos

16 Out 2024 - 09h30

16 Out 2024 - 09h30 Por Da redação

Feira Livre - Crédito: divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal mantiveram, nesta terça-feira (15), o veto total do prefeito Airton Garcia ao projeto de lei que previa a ampliação de feiras livres para todos os bairros de São Carlos. Dois vereadores votaram favoráveis ao veto, nove contra e tiveram quatro abstenções. A PL precisava de 14 votos para derrubar o veto da Prefeitura.

O projeto de lei é de autoria da vereadora Sara Bononi (PSOL), que ficou um mês na Câmara após afastamento do vereador Djalma Nery (PSOL). O vereador do PSOL lamentou o fato do veto ser mantido.

“Fico triste com o resultado, porque tivemos nove votos pela derrubada do veto, quatro abstenções e dois votos pela manutenção. Um total de 15 vereadores votaram, ou seja, nós tínhamos quórum para derrubar o veto, mas infelizmente o veto foi mantido”.

O vereador do PSOL alegou que a ampliação de feiras livres poderia ajudar agricultores são-carlenses.

“Esse projeto poderia beneficiar grande parte dos agricultores e agricultoras familiares de São Carlos e ajudaria a promover uma forma de alimentação saudável com valores mais acessíveis, ou seja, beneficiaria a população todo, mas foi infelizmente vetado e o veto foi aceito pela câmara. Faz parte da democracia”.

O vereador Gustavo Pozzi (PP), membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara, declarou que a referida comissão seguiu o veto da Prefeitura, que alegou haver vício de iniciativa no projeto.

Confiram os votos:

Vereadores que votaram contra o veto da Prefeitura

Azuaite

Bira

Dé Alvim

Dimitri Sean

Cidinha Oncológico

Djalma Nery

Elton carvalho

Professora Neusa

Raquel Auxiliadora

Vereadores que votaram a favor do veto da Prefeitura

Malabim

Sergio Rocha

Abstenções

André Rebello

Gustavo Pozzi

Robertinho Mori

Rodson Magno

