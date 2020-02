Câmara homenageará rotarianos em sessão solene

Na Câmara, rotarianos irão receber homenagens oficiais do município - Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal realiza nesta quarta-feira, 12, sessão solene para entrega do título de "Rotariano do Ano" a João Carlos Cazu, integrante do Rotary Club São Carlos e do título de "Rotariano Homenageado do Ano" a Alexandre Faccin, do Rotary Club São Carlos Clima. A concessão dos títulos reconhece as ações desenvolvidas pelos homenageados para o aprimoramento dos objetivos rotarianos e a solenidade oficial atende à Lei Municipal 15.782, de 2011.

A homenagem oficial aos rotarianos foi regulamentada pela Lei Municipal 15.782, de 2011.

João Carlos Cazu, natural de Adamantina (SP), investigador de polícia aposentado e advogado formado pela Fadisc com especialização em Direito Processual Penal, ingressou no Rotary Club de São Carlos em 1997, presidiu esse clube por duas gestões. Atualmente integra o Conselho Diretor e a Comissão da Fundação Rotária. No Distrito 4540 foi presidente da Sub-comissão Pólio-Plus, governador assistente do Grupo 12 e no ano rotário 2005/2006 governador distrital. Nesse cargo, participou do Instituto Rotário de Florianópolis, evento preparatório para o grupo de Governadores de Rotary do Brasil que participaram da Assembleia Internacional em Anahein – EUA. (Treinamento Mundial de Governadores). Participou também de diversos encontros de Governadores de Distrito do Estado de São Paulo, de formação e treinamento da Fundação Rotária, e por dois anos consecutivos ocupou um dos conselhos da Fundação Rotaria do Brasil (ABTRF).Em três oportunidades foi também o responsável pela organização de encontros distritais anuais de Formação de Presidentes Eleitos (PETS) e coordenador em 3 Conferências Anuais do Distrito 4540. Para o ano rotário de 2020/2021, a convite do Governador Indicado José Francisco, será o coordenador do Treinamento de Presidentes Eleitos (PETS) e da Conferencia Distrital a ser realizada em 2021.

Alexandre Faccin, são-carlense, arquiteto e urbanista que realizou graduação na Pontifícia Universidade Católica de Campinas e concluiu seus estudos na Universidade de Florença, na Itália, ingressou no Rotary Club de São Carlos em 2004. No período em que permaneceu nesse clube exerceu funções na secretaria, no setor de imagem pública e outros cargos. Trabalhou para a implantação de dois Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário – NRDC Alessandro Di Salvo e NRDC São Carlos VIII, no ano rotário de 2009-10. Presidente no ano rotário de 2012-13, fundou o Rotaract do Rotary Club Bandeirantes. Nessa ocasião, trabalhou para realizar vários Prémios Rotários para Juventude – RYLA. Participou de várias Governadorias como Presidente da Comissão de NRDC do Distrito, contribuindo para formação de 9 Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário no Distrito.Foi Governador-Assistente nos Anos de 2014-15, quando participou da formação do Rotary Club de São Carlos-Clima e também do Rotary Club de São Carlos Satélite Inspiração em 2018-19.Participou ainda da Convenção Internacional de São Paulo – 2014-15 e, como Governador Assistente, juntamente com os clubes de São Carlos, cooperou para a realização dos Rotary Days de 2014-15 e 2015-16.

A sessão solene terá início às 19h30, na sala das sessões do Legislativo, e será transmitida pela TV Câmara (NET Canal 8) e pelo Portal da Câmara (www.camarasaocarlos.sp.gov.br), que pode ser acessado em computadores, tablets e celulares.

