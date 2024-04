Bruno Zancheta consegue revitalização de área de lazer no bairro Santa Felícia

SIGA O SCA NO

Vereador Bruno Zancheta na área de lazer revitalizada: “atendendo aos pedidos da população”. -

O vereador Bruno Zancheta solicitou um cuidado geral com a área de lazer localizada na rua Doutor Procópio de Toledo Malta do bairro Santa Felícia. A área possui uma quadra poliesportiva que foi totalmente revitalizada com emenda parlamentar de seu mandato.

“Recebia quase diariamente solicitações de munícipes quanto à melhoria deste local e, principalmente, à revitalização desta quadra que estava totalmente abandonada. Atendendo aos pedidos, destinei recurso via emenda parlamentar para que o local pudesse ser totalmente reformado”, afirmou o parlamentar.

Por último, Bruno Zancheta manifestou agradecimentos a Secretaria Municipal de Esportes, “por atender nosso pedido e assim realizar as manutenções necessárias, como a colocação das traves e rede nos gols, instalação de tabelas de basquete, limpeza geral e a pintura de toda a quadra. Agora, a população já pode usufruir de uma área totalmente revitalizada”.

