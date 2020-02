Azuaite diz que aumento salarial de professores “não passa de enganação do governo Dória”

O governador João Doria (PSDB) assinou decreto para pagamento de abono de até 12,84% nos salários dos professores da rede estadual de São Paulo, que foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (21).

O vereador Azuaite Martins de França (Cidadania) afirmou na tribuna da Câmara Municipal que “não passa de um engodo, de uma enganação”, o anúncio do governador João Dória de que concedeu aumento salarial de até 12,84% aos professores da rede estadual de ensino.

Azuaite ponderou que a “bondade” do governador “na verdade se traduz num grave fato, de que São Paulo, o estado mais rico da federação, é o estado que paga menos do que aquilo que a lei federal estabelece como piso salarial dos professores”.

“O estado de São Paulo é um dos estados que menos paga seus professores e, para não ficar na ilegalidade, o governo dá um abono, um valor para elevar até o nível do piso o salário dos docentes que menos ganham”, afirmou, explicando que “isso é um abono, sobre essa base salarial não incide nada, então isso é uma enganação”.

O parlamentar, falando na sessão plenária da Câmara Municipal de São Carlos na última quinta-feira (27) em nome de seu partido e do CPP (Centro do Professorado Paulista), do qual é presidente regional, disse repudiar a atitude do governador: “Queremos que todos compreendam que isso se deve ao fato de o governo do estado de São Paulo pagar péssimos salários e viver na ilegalidade”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também