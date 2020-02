Após indicação de Malabim, USF do Antenor receberá melhorias

Reparos são feitos na USF do Antenor Garcia - Crédito: Divulgação

Durante a sessão camarária de quinta-feira, 27, o vereador Malabim (PTB) fez indicação para que a Unidade de Saúde da Família (USF) do Antenor Garcia recebesse reformas emergenciais. Principalmente no telhado, já que as águas da chuva iam diretamente para a laje e ocorresse goteiras e infiltrações nos cômodos dos prédios.

Diante do problema, após a indicação, aprovada por unanimidade, Malabim manteve contato com o secretário municipal de Saúde Marcos Palermo que informou que a empresa responsável pela obra já foi contatada e tomava as providências necessárias.

“Além do telhado, acontecerá manutenção dos aparelhos de ar condicionado e outras melhorias na USF”, disse Malabim. “E a meta é que os trabalhos fiquem prontos até o início da tarde deste sábado”, concluiu o parlamentar.

