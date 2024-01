Aparelhos para tratamento de fibromialgia e dores crônicas são adquiridos através de emenda do vereador Bruno Zancheta

SIGA O SCA NO

O vereador Bruno Zancheta esteve na manhã desta quarta-feira (17) no CEME (Centro Municipal de Especialidades), para realizar a entrega de dois aparelhos que visam realizar o tratamento de dores crônicas, principalmente a Fibromialgia. Ele foi acompanhado pelo Dr. Marcos Aurélio Ogando de Oliveira, Reumatologista, pela Secretaria Municipal de Saúde, Jôra Porfírio, e o chefe de seção da atenção especializada, Thiago Luis Campione.

“Iniciamos juntos hoje, um projeto inédito: a compra de dois aparelhos para tratamento de fibromialgia em nossa rede municipal é o primeiro passo. Nosso intuito é atender todas as pessoas que diariamente sofrem dores crônicas. Quero agradecer em nome da Secretaria Municipal de Saúde, Jôra Porfírio e da Secretaria Adjunta, Luciana Caldeira, toda parceria para que isso se efetivasse. Agradeço também a Comissão de Saúde da Câmara por todo suporte. Tenho a certeza que faremos a diferença juntos”, disse Bruno Zancheta.

O aparelho adquirido é a mais nova tecnologia para procedimentos fisioterápicos que combinam ultrassom e lazer no mesmo equipamento. Essa tecnologia oferece o melhor tratamento que aliado à fisioterapia, resulta em procedimentos diferenciados e mais eficientes. Ele é uma tendência que agrega valor ao tratamento, ao atendimento e a percepção no cuidado ao paciente, promovendo mais qualidade de vida às pessoas, reduzindo o tempo de reabilitação e acelerando resultados. Ele pode ser utilizado para realização do tratamento de:

Entorse, osteoartrite, dor muscular, tendinite de ombro, tendinite de calcâneo, epicondilite medial e lateral, disfunção temporomandibular, lombalgia, nervo ciático, fascite plantar, bursite de ombro, bursite troncantérica, síndrome do piriforme, síndrome do túnel do carpo, Fibromialgia, espondilolistese, hérnia de disco.

