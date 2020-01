Airton Garcia se reúne com Ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes em busca de recursos

Crédito: Divulgação

O prefeito Airton Garcia, acompanhado do presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, do diretor geral da Câmara, Rodrigo Venâncio, do secretário de Esporte e Cultura, Edson Ferraz e o do chefe de gabinete da Prefeitura, Carneirinho Pires, esteve nesta sexta-feira (24/01), em Brasília, para uma reunião com o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, agenda acompanhada pela Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves.

O principal assunto foi a duplicação da passagem sob a linha férrea, entre a Praça Itália e a rotatória da Escola Jesuíno de Arruda, obra projetada pelo DNIT no valor de R$ 15 milhões, através do convênio de cooperação técnica e financeira nº 1022/210, firmado com a Prefeitura de São Carlos, porém ainda não executada.

"É uma das obras necessárias para eliminar problemas com enchentes e já estamos em tratativas com o DNIT desde que assumi a Prefeitura, mas em virtude da última enchente precisamos urgência na execução desse projeto", justificou Airton Garcia, prefeito de São Carlos.

O ministro prometeu colocar a equipe da pasta para ajudar e verificar o que falta, inclusive na parte burocrática, para que o DNIT possa dar continuidade no projeto para licitar a obra. O primeiro passo é a revisão das planilhas de valores.

Para o vereador Lucão Fernandes, presidente da Câmara, o importante é a união de esforços do executivo e legislativo para a resolução dos problemas da cidade. "Muito importante que governo federal veja que estamos unidos em busca de soluções para São Carlos", disse o presidente da Câmara que anunciou a destinação por parte do deputado Jerferson Campos no valor de R$ 1 milhão para infraestrutura.

Na sequência a comitiva de São Carlos foi recebida pelo presidente da Fundação Nacional da Saúde - FUNASA - Ronaldo Nogueira. A solicitação foi quanto a liberação de uma emenda parlamentar do deputado Paulo Freire que destinou R$ 900 mil a pedido do vereador Sérgio Rocha para reforma de unidades de saúde e aquisição de equipamentos.

Ronaldo Nogueira determinou que na próxima terça-feira (28/01), o superintendente da FUNASA em São Paulo faça uma vistoria em São Carlos e análise

o que é possível a Fundação ajudar, inclusive com relação a parte de saneamento atingida pela chuva.

"A ministra Damares prometeu verificar onde tinha recurso parado de São Carlos e ajudar na liberação e isso já está sendo agilizado", ressaltou o prefeito agradecendo a ajuda da Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos.

